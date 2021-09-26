Дружина відомого артиста Сергія Бабкіна Сніжана звернулася до українців і показала себе в короткій сукні

Сніжанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна. Вона також проявила себе як успішний блогер і ділиться з шанувальниками життєвими порадами. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона сидить в короткій сукні оранджевого кольору з відкритими плечима і позує на камеру.

"НІКОЛИ НЕ ПІЗНО МАТИ ЩАСЛИВУ СЕБЕ‼️



Швидше біжіть в сторіз за Ѕніжним Пенделем!❄️

Ви ж так його любите!

У сторіз сьогодні розрив!!!🙌🏻



Мурашки вам забезпечені 👌



І не забудьте після перегляду пару слів написати тут в коментарях ☺

Поділіться своїми відчуттями від перегляду історії", - розповіла Сніжана Бабкіна.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "історії просто АГОНЬ!!! І чесно, хочеться щоб таких історій було побільше від Вас, заворожуюче вас читати...минула історія за Вашу подругу, як книгу читала...спасибі Снежа!!!".

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