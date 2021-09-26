Дружина відомого артиста Сергія Бабкіна Сніжана звернулася до українців і показала себе в короткій сукні
Сніжанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна. Вона також проявила себе як успішний блогер і ділиться з шанувальниками життєвими порадами. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона сидить в короткій сукні оранджевого кольору з відкритими плечима і позує на камеру.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
Дружина "Холостяка" Добриніна з сином вирішила звернутися до лікаря в Парижі, повідомивши про проблему: "Занесли інфекцію"
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася з вимогою до українців: "Пообіцяйте, що..."
Мартиновська розповіла про свій «роман» з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він"
Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Мішиною після сварки: "Відчепися"
"НІКОЛИ НЕ ПІЗНО МАТИ ЩАСЛИВУ СЕБЕ‼️
Швидше біжіть в сторіз за Ѕніжним Пенделем!❄️
Ви ж так його любите!
У сторіз сьогодні розрив!!!🙌🏻
Мурашки вам забезпечені 👌
І не забудьте після перегляду пару слів написати тут в коментарях ☺
Поділіться своїми відчуттями від перегляду історії", - розповіла Сніжана Бабкіна.
Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "історії просто АГОНЬ!!! І чесно, хочеться щоб таких історій було побільше від Вас, заворожуюче вас читати...минула історія за Вашу подругу, як книгу читала...спасибі Снежа!!!".
Раніше повідомлялося, дружина Сергія Бабкіна з дітьми повеселила знімком в несподіваному місці: "Унікальна можливість"
Також, Сергія Бабкіна відчитали за погані умови на концерті в рідному місті: "Це просто неповага до людей"
Politeka розповідала, Сергій Бабкін у новому іміджі відзначився на зйомках "Ліги сміху": "Буде дуже смішно!"