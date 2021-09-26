Український хореограф Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала, як розважається у свій вихідний

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею і переможницею на "Танців з зірками", де у неї партнером був Ігор Ласточкін. Зірку також визнавали однією з найкращих танцівниць України на шоу "Танцюють всі 2". Зараз Ілона активно веде сторінки в соціальних мережах, де ділиться всім цікавим.

На новому відео, яке Ілона залишила в Тікток, хореограф танцювала на кухні. Гвоздьова була в фартусі і домашніх тапочках, а в руках тримала лопатку. Гвоздьова плескала в долоні, ділячись своїм запалюючим настроєм.

"Вихідний", - написала Ілона і залишила кілька тегів.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Тапки з АТБ? У мене теж", " що готуємо? У мене вареники зі сливами сьогодні для улюблених", "Краща".

Нагадаємо, Гвоздьова розповіла про "обласкану" пару на "Танцях з зірками"

А ще Politeka писала, що Melovin з партнеркою по "танцях з зірками" розлютили Ілону Гвоздьову

Також Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "Танців з зірками" показала сина, після того, як з ним трапилася біда



