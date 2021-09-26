Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар нарвалася на жорстку критику

Так, на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram вирішили розігріти народ перед черговим ефіром, показавши фото незмінної судді цього шоу Кухар в нових образах, передає Politeka.net.

Прима-балерина постала в рожевому вбранні з оборками, а також в чорно-білій сукні, рукава якої схожі на великий бант. Ансамблі зірки виглядали трохи по-ляльковому, що не могли не помітити користувачі.

"Неперевершена суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар😍 Кожен ефір прима-балерина вражає своїми образами! Цікаво, що буде в четвертому ефірі, вмикай вже о 21:00 телеканал @ 1plus1_ua і дивись феєричну ніч латині на головному танцювальному шоу країни!", - йдеться в підписі.

Публіка кинулася коментувати побачене. Кухар вдалося пересварити українців:

"вона у всіх образах прекрасна 😍"

"Пихата і несправедлива суддя. Судить не танець, а свою симпатію або не симпатію до людини. От би в наступному сезоні її замінили на адекватну людину"

"Катерина завжди чарівна!👏😍"

"Все смішніше і смішніше😂 - А що смішного??? Величезний успіх Каті? Вона красива,😍- "Ну хіба що красива, і то не факт, в журі треба судити професійно, тут не конкурс краси"

"Як вона бісить вже, приберіть її"

"Як жива лялька"

Нагадаємо, що чоловік Кухар застукав її в гримерці з Ткачем з "Квартал 95", дружина вирішила виправдатися

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