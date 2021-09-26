Відомий телеведучий шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорій Решетник засвітив, як танцює з шикарною блондинкою, поки дружина сидить з дітьми
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим телеведучим на телеканалі СТБ. Він прославився завдяки своїй роботі в багатьох проєктах, але серед них найпопулярнішими є: "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант". Варто відзначити, що у телеведучого є дружина - Христина, і троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.
Цього разу Григорій Решетник опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведучий в розкішному костюмі чорного кольору танцює на заході з шикарною блондинкою в синьому короткому платті. Після танцю, вони посилають повітряний поцілунок в сторону камери.
"Улюблений телеведучий", - підписала відео блондинка.
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Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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