Нареченій 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина різко стало погано і вона зомліла

Про своє самопочуття дівчина сама розповіла в Stories, які опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Співак Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, знаходяться в очікуванні народження первістка.

Молоді люди вже знають стать майбутньої дитини, але поки не знаю, як назвуть свою дочку.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, показуючи різні моменти свого життя.

Цього разу вона вирішила розповісти, що їй довелося терміново поїхати в лікарню, тому що вона втратила свідомість.

Іванна поспішила запевнити, що зараз їй вже краще.

"Сьогодні не виходжу в сторі, не губіть. У мене впав тиск, я втратила свідомість. Були в лікарні, зараз все більш менш добре. Завтра повернуся", - написала дівчина.

У другій історії Іванна пояснила причину свого нездужання, а також розповіла про стан дитини.

«Буду виставляти те, що вчора не виставила. Не хвилюйтеся, з дитиною все добре. На мене напевно погода так вплинула, тому і стало погано", - пояснила вона.

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