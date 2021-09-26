Нареченій 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина різко стало погано і вона зомліла
Про своє самопочуття дівчина сама розповіла в Stories, які опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Співак Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, знаходяться в очікуванні народження первістка.
Молоді люди вже знають стать майбутньої дитини, але поки не знаю, як назвуть свою дочку.
Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, показуючи різні моменти свого життя.
Дочка Пугачової і Галкіна захопила розумом не по роках, показове відео: "Не кожному дано..."
Поїзд з пасажирами зійшов з рейок, є жертви і багато постраждалих: що відомо
Бій Усика - Джошуа за звання чемпіона світу: найяскравіші моменти і хто переміг
13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Цього разу вона вирішила розповісти, що їй довелося терміново поїхати в лікарню, тому що вона втратила свідомість.
Іванна поспішила запевнити, що зараз їй вже краще.
"Сьогодні не виходжу в сторі, не губіть. У мене впав тиск, я втратила свідомість. Були в лікарні, зараз все більш менш добре. Завтра повернуся", - написала дівчина.
У другій історії Іванна пояснила причину свого нездужання, а також розповіла про стан дитини.
«Буду виставляти те, що вчора не виставила. Не хвилюйтеся, з дитиною все добре. На мене напевно погода так вплинула, тому і стало погано", - пояснила вона.
Нагадавши, вагітна наречена переможця "Голосу країни" розповіла, як ставиться до його фанаток
Як повідомляла Politeka, наречена Романа Сасанчина пообіцяла йому 9 місяців пекла
Також Politeka писала, що дівчина переможця "Голосу країни" розсекретила стать їхньої майбутньої дитини