Найбагатша співачка України Камалія вирішила покинути країну

Як пише Politeka.net, Камалія стала успішною моделлю, ставши "Міс Світу". Після цього співачка вийшла заміж за пакистанського мільярдера, після чого артистку прозвали найбагатшою співачкою в Україні. Нещодавно артистка захопилася кінним спортом і встигла навіть взяти участь у змаганнях. Не забуває Камалія і про соціальні мережі, де ділиться з українцями всім цікавим.

На новому сторіс Камалія була в одноразовій масці, сидячи в літаку. Як можна зрозуміти, співачка зібралася полетіти з України. Артистка помахала рукою українцям, знімаючи себе на камеру.

"Вгадайте, в яку країну і навіщо я лечу", - написала Камалія під роликом, звертаючись до українців, щоб вони їй писали в дірект відповіді.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібні інструменти відсутні.

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