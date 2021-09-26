Зірка популярного шоу "Орел і решка" і відома співачка Мішель Андраде поділилася новими фото

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Цього разу співачка показала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Мішель гуляє вулицями міста і позує на камеру в стильному вбранні. На ній комуфляжні штани і чорна толстовка. Свій образ співачка доповнила панамкою і курткою білого кольору. Раніше вона повідомляла, що знаходиться разом зі знімальною групою "Орла і решки" на острові Кіпр.

"Трохи посмішок вам в стрічку", - поділилася Мішель Андраде.

Фанати артистки залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Така прекрасна!", "Міс Болівія", "Мі, коли концерти? Ми сумуємо!", "Нехай все Ваше життя буде наповнене посмішками !!!", "Мила і промениста Мішель Андраде".

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