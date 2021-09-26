"Олег вже не той"

Цікаве фото з Олегом Винником у компанії відразу чотирьох молоденьких дівчат викликало переполох

48-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в оточенні красунь в міні-нарядах і на ходулях, через що вони були набагато вище нього, передає Politeka.net.

Олег Анатолійович склав руки на грудях і всім своїм виглядом видавав задоволення.

"Як вам мої нові сек'юріті? 🤩 😎", - підписав він фото.

Користувачі бурхливо коментують побачене. Багатьом здалося, що цей знімок неодмінно повинен викликати напад ревнощів у колеги Винника по шоу "Маска" співачки Олі Полякової, з якою той не соромиться фліртувати на камеру. Інші переживають, що подумає про цю витівку бек-вокалістка Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку називають його "таємною дружиною".

"🔥 Полякова буде заздрити"

"🙌❤️Круті дівчата! Дуже прекрасна охорона😍 😂❤️"

"🔥Тепер ви точно в безпеці!!🎇"

"А що скаже Таюне😮"

"Винник вже не той🤯 😭 😢"

"Чудові🔥 і вам, дуже підходять! ❤️"

"Та куди там Поляковій?.. Вона зараз десь на гастролях. Ще не бачила. Чекайте, скоро відреагує. Оля конкуренток не потерпить. Змете... Мало не здасться. 🤣😅"

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