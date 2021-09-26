Співачка і актриса Дженніфер Лопес під час чергової фотосесії з акцентами на фігурі вразила зовнішністю

Дженніфер Лопес не тільки активно виступає, бере участь в різних кінозйомках, а також пробує себе в ролі продюсера. Зірка також захоплюється спортивними танцями, багато працює над косметичним брендом і з недавніх пір стала влаштовувати дуже багато фотосесій.

Оскільки Лопес хоче довести, що в 52 роки можна виглядати молодше звичайного, вона також додає різні фарби в образи – одягає короткі сукні, вибирає дизайнерські костюми, що не будуть приховувати тіло, або ж просто робить акцент саме на своїх формах.

Одне з фото в такому стилі згадали фанати, представивши кадр в Instagram. На фото Дженніфер постала у всій красі і підкреслила зону декольте вельми значним вирізом. Як можна помітити, відчуває себе перед камерою при цьому артистка дуже впевнено, адже вважає, що їй нічого соромитися.

Варто відзначити, артистка після старту продажів своєї лінійки косметики стала активно приділяти час саме зовнішності, адже вона також стала головним рекламним представником косметичних засобів. Дженніфер Лопес дуже пишається досягненням, тому намагається довести дію своїх ідей на собі.

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