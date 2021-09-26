Українська співачка Ольга Цибульська, кума Дзідзьо, показала, чим займається у ванній кімнаті

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська є популярною співачкою в Україні. У артистки є син Нестор, якого вона народила в 2015 році. Також Ольга є кумою Дзідзьо, коли разом з ним хрестила сина музи групи DZIDZIO. Не забуває Цибульська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Ольга опублікувала в Instagram, Цибульська була у ванній. Співачка обмоталася рушником, а ще одне накрутила на голову.

"Я нарешті вдома", - написала під кадрами внизу великими літерами.

"Алілуя. Боже, я вдома, нарешті. Як би не було круто на гастролях, які б не були красиві отлеи і все інше. Але повернутися додому нарешті і помитися, обійняти своїх - Це найбільше щастя, ура", - сказала на камеру Оля Сумська, стоячи перед дзеркалом.

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