Українська співачка Ольга Цибульська, кума Дзідзьо, показала, чим займається у ванній кімнаті
Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська є популярною співачкою в Україні. У артистки є син Нестор, якого вона народила в 2015 році. Також Ольга є кумою Дзідзьо, коли разом з ним хрестила сина музи групи DZIDZIO. Не забуває Цибульська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео, яке Ольга опублікувала в Instagram, Цибульська була у ванній. Співачка обмоталася рушником, а ще одне накрутила на голову.
"Я нарешті вдома", - написала під кадрами внизу великими літерами.
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"Алілуя. Боже, я вдома, нарешті. Як би не було круто на гастролях, які б не були красиві отлеи і все інше. Але повернутися додому нарешті і помитися, обійняти своїх - Це найбільше щастя, ура", - сказала на камеру Оля Сумська, стоячи перед дзеркалом.
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