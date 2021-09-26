Переможець першого сезону з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт разом зі своїми колишніми суперниками влаштував гарячі обговорення "Холостячки 2" зі Златою Огневич

Так, Еллерт і його друг Андрій Рибак, екс-учасник "Холостячки", вирішили зібрати стару компанію, щоб обговорити другий сезон з новою героїнею, якою стала 35-річна співачка Злата Огневич. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олександра.

"Ми подивилися перший випуск🙃 і зробили це в яскравому складі: я, звичайно, Рибак, в будь-яких справах поруч повинен бути юрист-DJ на мільярд Ковтуненко, з Тригубенко у нас контракт, нам треба дружити🙃, Артем Шепель сказав виїжджаю, сперечатися з ним ми не стали. Міць наша🦾 😈 Як вам взагалі другий сезон?", - запитав Еллерт у підписників.

У коментарях піднялася буря - "Холостячка" vs "Холостячка 2":

"Чекаємо огляди ваші з нетерпінням😍 🔥другий сезон непоганий, але перший сезон однозначно набагато краще і його не замінити💫"; "Поки перший сезон вразив більше ❤️"; "Ох вже ця "Холостячка" 2!😤"; "нуднувата друга холостячка. 😂"; "Красені! Вже рідніше Вас не буде!🔥"; "Другий сезон набагато слабкіше, хлопці поводяться нудно, монотонно, немає драйву і вогню в очах.😢"; "Дивлюся, вашій команді Шатирка тільки не вистачає 😏"; "Кому драйву не вистачає? Все нормально йде своєю чергою! Тільки початок, буде ще все!"

Нагадаємо, Еллерт з Мішиною почали жити разом практично відразу після фіналу "Холостячки" в грудні минулого року. Однак їхні стосунки тривали недовго. Через півроку парочка розлучилася. Ні Ксенія, ні Олександр не називають причин, але численні фанати все ще сподіваються, що вони помиряться.

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