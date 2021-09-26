Внучка легендарної співачки Софії Ротару і відома модель Соня Євдокименко покинула Україну і засвітилася з нареченим-мільйонером у Нью-Йорку

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Все літо вона відпочивала в різних країнах і жила в Україні, і тепер вона повернулася в Нью-Йорк, де продовжить навчання на дизайнера.

Цього разу Соня Євдокименко опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, модель активно займається спортом, а саме йогою. Також вона часто показує, як правильно виконувати вправи і підтримувати тіло в тонусі.

Також, Соня Євдокименко засвітилася зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим, який входить до списку Forbes у списку "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

"Назад в Україну. Починаємо наш ранок правильно", - розповіла Соня Євдокименко.

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