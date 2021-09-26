Відому артистку Ані Лорак просять повернутися в Україну після того, як вона випустила нову пісню рідною мовою

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму вокальному таланту більше 20 років тому і продовжує радувати шанувальників новими піснями.

Цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ані Лорак випустила кліп на укроиномовкую пісню "Бачила", чим обрадувала своїх шанувальників з України. На кадрі вона позує на камеру в одному з образів з кліпу. На ній синє напівпрозоре плаття з відкритими плечима і вінок з квітів.

"Мої улюблені, я щаслива!💥

#Бачила отримала Шалений відгук у ваших серцях ... я читаю всі коментарі і дякую кожному за теплі слова❤️", - висловила подяку Ані Лорак.

Шанувальники завалили співачку приємними словами в коментарях: "Кароліна, повертайся в Україну! Ми тебе чекаємо!", "Тому що ми дуже чекали пісню українською 💞 вона правда особлива... Грає у мене 24/7♪ спасибоооо!!!", "Кожна пісня до глибини душі", "Ви найкраща, ви заслуговуєте цього!", "Красуня 🔥 коли робиш з душею, тоді і відгук приголомшливий 🙏 на своєму прикладі переконалися".

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