Французька модель Тіна Кунаки, молода дружина Венсана Касселя захопила зовнішнім виглядом в чорній корсетній сукні
Як пише Politeka.net, успішна модель, яка чотири роки тому вийшла заміж за французького актора часто красується на публіці в одязі від відомих брендів, вартість яких оцінюється в десятки, тисяч доларів.
Ось і зараз красуня з'явилася на фото в сукні з колекції кутюр'є Alexandre Vauthier.
Тіна Кунакі одягла чорне плаття-футляр на тоненьких бретельках, яке зробило її фігуру схожою на пісочний годинник.
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Наряд був ефектно задрапірований прозорим тюлем, а обсяг на бюсті і подолі створили оборки.
На фото компанію тіні створили три молодих хлопця, очевидн моделі.
"Единство і вічність", - підписала знімок дружина Касселя.
Шанувальники оцінили розкішний образ красуні. Всього за годину їй поставили понад 40 тисяч лайків.
"Така піднесена",
"Чарівно", - пишуть вони.
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