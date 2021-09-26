Французька модель Тіна Кунаки, молода дружина Венсана Касселя захопила зовнішнім виглядом в чорній корсетній сукні

Як пише Politeka.net, успішна модель, яка чотири роки тому вийшла заміж за французького актора часто красується на публіці в одязі від відомих брендів, вартість яких оцінюється в десятки, тисяч доларів.

Ось і зараз красуня з'явилася на фото в сукні з колекції кутюр'є Alexandre Vauthier.

Тіна Кунакі одягла чорне плаття-футляр на тоненьких бретельках, яке зробило її фігуру схожою на пісочний годинник.

Наряд був ефектно задрапірований прозорим тюлем, а обсяг на бюсті і подолі створили оборки.

На фото компанію тіні створили три молодих хлопця, очевидн моделі.

"Единство і вічність", - підписала знімок дружина Касселя.

Шанувальники оцінили розкішний образ красуні. Всього за годину їй поставили понад 40 тисяч лайків.

"Така піднесена",

"Чарівно", - пишуть вони.

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