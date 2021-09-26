Стартував четвертий випуск "Танців з зірками", що зібрав тисячі глядачів біля телеекранів

На офіційній сторінці проекту опублікували свіже фото з його ведучими - незмінним Юрієм Горбуновим і новою красунею, яка замінила Тіну Кароль в цьому сезоні, моделлю і дружиною казахського мільйонера Іванною Онуфрійчук, передає Politeka.net.

"Просто зараз починаємо феєричний ефір головного танцювального шоу країни - "Ніч латини"! Правила залишаються незмінними! Журі виставить свої оцінки, до яких ми додамо результат голосування глядачів. Чия сума буде найменшою, та пара покине шоу! Тому, обов'язково підтримуйте своїх фаворитів!", - йдеться в підписі до фото.

У кадрі Горбунов постав у чорній сорочці й брюках, а також білому піджаку, а його напарниця в приталеній сукні бронзового відтінку.

Варто відзначити, публіка звикла бачити Кароль на балконі, відразу не взлюбила Онуфрійчук. Іванні раз у раз дістається в коментарях. Цей раз не виняток. Правда деякі все ж удостоїли дівчину компліментами.

"Що за ведуча? Сміх"

"Хто ця ведуча? Звідки вона? - вона так грубіянить всім в коментах у себе ... просто 🤢"

"Хтось звернув увагу, що вибрали ведучу тупо з голосом Тіни Кароль, прислухайтеся 😂 - мені здається вона просто пародіює 😏"

"Прекрасний тандем ведучих👏"

"Образ Іванни просто відпад"

"Від Горбунова вже просто нудить... Як і від його дружини 😏"

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