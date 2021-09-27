Відома співачка Оля Полякова показала свій новий образ з темним волоссям
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно вразила висловлюваннями про свою дочку Машу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вразила фанатів новим образом - вона стала брюнеткою.
На кадрах, які зірка показала в сторіс можна побачити, як її спочатку чепурять в гримерці, а потім вона вийшла на зйомки в ефектному вбранні. Очевидно, новий образ з темним волоссям Оля приміряла для зйомок шоу "Маска", де вона є зоряним детективом.
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На відео зі студії Полякова з'явилася в цікавому темному костюмі з оригінальним блискучим декором і латексом, цей наряд красиво підкреслив її витончену фігурку. Волосся співачки темні, вони розпущені і акуратно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж з чорними стрілками і червоною помадою.
"Ну що, як я вам брюнетка? Гей, крихітко, я тепер брюнетка, бігти безглуздо, я стріляю влучно. Ну що, любителі темноволосих дівчат, я вам зайшла? Ну що, ви впізнаєте? Ну що, класно мені?", - каже Полякова в сторіс.
Нагадаємо, Полякова "заліпила" Єфросиніній на інтерв'ю, показавши свою силу: "Оля, ви просто молодець".
Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла, як багато дозволяє своїй старшій дочці: "Комусь потрібно і унітази мити".
Також Politeka писала, що Полякова різко висловилася про нецензурну витівку 16-річної дочки: "Це була підстава".