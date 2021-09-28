Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, який подарунок принесла Притулі на ювілей
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк у програмі "Світське життя" розповіла про те, які подарунки люблять усі, і що подарувала Сергію Притулі на його 40-річчя. Відзначимо, що в цьому випуску програми ведучу Катю Осадчу підмінила співачка Настя Каменських, яка і розпитувала Лесю.
Так, за словами Нікітюк, всі люблять, коли їм дарують гроші. Навіть якщо мова йде про багатих статусних людей. "Люди навіть в шоу-бізнесі, при статусі, люблять, коли їм дарують гроші", - зазначила телезірка.
Вона зізналася, що такий грошовий подарунок отримав від неї колега-ведучий Сергій Притула. "Подарувала 500 чи 1000 доларів, десь так. Дала конверт, він сховав його і все", - зізналася Леся. Також він жартівливо розкритикувала святкування дня народження Притули, зазначивши, що все було досить скромно – без лобстерів і трюфелів.
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
20-річна внучка Софії Ротару в мікро-топі похвалилася схудлою фігурою: "Дуже ніжно"
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото
Раптово зупинилося серце відомого українського артиста, йому було всього 40 років: "Це велика втрата"
Нагадаємо, Леся Нікітюк зібралася заміж і насмішила підготовкою: "Як ми назвемо нашого сина з Ілоном Маском?".
Як повідомляла Politeka, Задоволена Нікітюк зізналася, чим займалася весь вихідний день: "Тепер на роботу...".
Також Politeka писала, що Нікітюк вразила виглядом на тлі Каменських і зізналася, як порадувала Притулу: "Так впадає в очі...".