Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, який подарунок принесла Притулі на ювілей

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк у програмі "Світське життя" розповіла про те, які подарунки люблять усі, і що подарувала Сергію Притулі на його 40-річчя. Відзначимо, що в цьому випуску програми ведучу Катю Осадчу підмінила співачка Настя Каменських, яка і розпитувала Лесю.

Так, за словами Нікітюк, всі люблять, коли їм дарують гроші. Навіть якщо мова йде про багатих статусних людей. "Люди навіть в шоу-бізнесі, при статусі, люблять, коли їм дарують гроші", - зазначила телезірка.

Вона зізналася, що такий грошовий подарунок отримав від неї колега-ведучий Сергій Притула. "Подарувала 500 чи 1000 доларів, десь так. Дала конверт, він сховав його і все", - зізналася Леся. Також він жартівливо розкритикувала святкування дня народження Притули, зазначивши, що все було досить скромно – без лобстерів і трюфелів.

Нагадаємо, Леся Нікітюк зібралася заміж і насмішила підготовкою: "Як ми назвемо нашого сина з Ілоном Маском?".

Як повідомляла Politeka, Задоволена Нікітюк зізналася, чим займалася весь вихідний день: "Тепер на роботу...".

Також Politeka писала, що Нікітюк вразила виглядом на тлі Каменських і зізналася, як порадувала Притулу: "Так впадає в очі...".