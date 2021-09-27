Суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський пригорнув до співачки Санті Дімопулос, поки глядачам крутили рекламу

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Холостяк". І також він багаторазово засвітився на шоу "Dancing With The Stars" В Америці. А тепер він сидить в суддівському кріслі шоу "Танці з зірками" разом з Катериною Кухар і Владом Ямою.

Цього разу Макс Чмерковський опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вже пройшов четвертий ефір шоу "Танці з зірками", на якому вилетіла пара Олексій Суровцев і Марія Колосова. На кадрах суддя показує, як під час реклами, він пригорнув до Санті Дімопулос, яка на цей ефір була запрошеною суддею. Також, за нею виднілися Катерина Кухар і Влад Яма.

"Ось так все відбувається. У нас рекламна пауза. Катюш! Влад! Ось так", сказав Макс Чмерковський.

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