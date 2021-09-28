Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко розповів про особисте життя співачці Насті Каменських

Настя Каменських на час замінила Катю Осадчу в програмі "Світське життя", писати Politeka.net.

Артистка взяла інтерв'ю у деяких зірок, серед яких виявився переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко.

Співачка розпитала ресторатора про його особисте життя. За словами Клопотенка, зараз його серце вільне, але Каменських зізналася, що чекає весілля ресторатора.

"Так, я вже чекаю свого весілля. Я відкриваю свій календар кожен день, прокидаюся і дивлюся, що мені треба зробити сьогодні. Поки в календарі весілля немає", - жартома відповів Клопотенко.

Як зазначив переможець "Майстер Шеф", він не проти зустріти кохану через соцмережу, адже зараз набагато простіше зустріти там свою любов.

Зазначимо, в одному з випусків програми "Неймовірна правда про зірок" Євген Клопотенко зізнався, що у нього було багато жінок, яких він перестав рахувати після 25.

Кулінар поділився, що статеві зв'язки у нього були на всіх сидіннях авто, в лісі, в ямі, в колодязі і в різних барах. Іноді Клопотенко може скористатися послугами дівчат за викликом.

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