Відома співачка Злата Огневич натякнула, що знайшла своє кохання і вже планує медовий місяць

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону реаліті-шоу" Холостячка " натякнула, що знайшла своє кохання. Більш того, артистка зізналася, що вже планує подорож до океану, яку проведе не сама. Про все це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

У сюжеті Осадча відзначила нову зачіску Злати і запитала, чи не пов'язані такі зміни в зовнішності з внутрішніми змінами і участю в "Холостячці. На це співачка відповіла: "зараз я перебуваю в самому прекрасному стані, в якому тільки може перебувати жінка. Я літаю. Я дуже щаслива".

Також Катя запитала, чи планує Огневич відпочинок, адже все літо вона була зайнята на зйомках. Співачка зазначила, що збирається в подорож вже в січні, і натякнула, що поїде не сама.

"У січні я планую поїхати на відпочинок і не сама. І зараз вже планую, що це може бути. Хочеться кудись в тепло, до океану. Насолодиться відпочинком, любов'ю, свободою і щастям", - поділилася Злата.

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