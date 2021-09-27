Відомий шоумен Юрій Горбунов, який є ведучим "Танців з зірками", поділився кадрами закулісся шоу
Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явився кадр з однією з найбільш епатажних пар нового сезону. Шоумен позував поруч з MELOVIN і Лізою Русіною, яка є однією з найбільш медійних молодих танцівниць в Україні. Також на фото засвітився переможець позаминулого сезону шоу Женя Кот. Варто відзначити, що Горбунов буквально розцвів поруч з ефектною блондинкою.
"Ми в ефірі! Танці з зірками! Вечір латини! Дивитеся?",- підписав фото шоумен.
У коментарях телеведучому залишили масу приємних відгуків.
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"От коли б ти зробив таке фото, якби не рекламна пауза?)))) а всі тільки лають рекламу і не розуміють її переваги", "кращі", "з найяскравішими", "Звичайно дивимося! Меловін же танцює!", "Юра, вчора ви відмінно провели захід. Дякую", "Наша Зірочка! (Це я про Мела, Юра, соррі) любимо, підтримуємо, голосуємо", "прекрасна компанія", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Горбунов публічно натякнув зірковій дружині на ще одну дитину:"а Марічка буде в 40".
Ще Politeka писала, що Горбунов на відомому шоу покрасувався в елегантному костюмі: фото.
Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав, як відпочиває у власному басейні з дружиною і сином: "Осінній заплив".