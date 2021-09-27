Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників своїм новим захопленням

Як пише Politeka.net, 36-річна Кароль активно взялася за спорт. У себе в соціальних мережах вона показує свої тренування і незвичайні захоплення. Цього разу співачка показала, як стоїть на цвяхах. Відео вона опублікувала в Тік Тоці.

"Привіт. Це моя трансформація в спорті. Мій день супроводжується незвичайною дією - стійкою на цвяхах, до якої я прийшла в цьому році. Це боляче. Але це більше про прийняття болю і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким неймовірно болючим. Я поки ще тільки починаю", - підписала відео зірка.

Варто відзначити, що дана вправа дуже популярна серед зірок. Наприклад, "Холостячка" Ксенія Мішина давно практикує це заняття. На відпочинку зі своїм колишнім коханим Олександром Еллертом Ксенія показувала, через які випробування їй доводиться проходити, щоб вистояти на цвяхах.

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