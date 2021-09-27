На популярному шоу "Танці з зірками", під час рекламної паузи, чоловік зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці

Як передає Politeka.net, Нещодавно відбувся 4-ий ефір шоу "Танці з зірками". Суддями шоу є відомий хореограф Макс Чмерковський, балерина Катерина Кухар і танцюрист Влад Яма. Також, на ефірі до них приєдналася переможниця одного з сезонів шоу Санта Дімопулос. Стало відомо, що після 4-го ефіру проєкт покинув Олексій Суровцев зі своєю партнеркою Марією Колосовою.

Так, цього разу на сторінці дружини Віктора Павлика Катерини Репяхової з'явилося нове відео. На кадрах чоловік тримає величезний букет червоних троянд і стає на коліно перед своєю обраницею.

"Поки тут у вас реклама, тут хтось комусь зробив пропозицію", - підписала відео Репяхова.

Також, на сторінці шоу "Танці з зірками" також показали з іншого ракурсу, як жінка в червоній сукні говорить "так" і обіймає свого майбутнього чоловіка. Весь зал аплодує.

"Під час реклами двоє людей стали найщасливішими! Любові їм", - побажали парі.

Раніше повідомлялося, суддя "Танців з зірками" Чмерковський пригорнув до Санти Дімопулос, поки глядачам крутили рекламу: "Ось так це все відбувається"

Також, рішення суддів "Танців з зірками" викликало обурення українців: "Краще б пішла Джамала"

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