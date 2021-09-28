Дружина сина Григорія Чапкіса Грега Амбер з'явилася в компанії одруженого Енріке Іглесіаса
Як пише Politeka.net, Грег Чапкіс є сином легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який нещодавно помер. Грег живе в США, де відкрив школу танців "Чапкіс денс". У сина Чапкіса є дружина і двоє дітей. Танцюрист активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Грег опублікував в Instagram, можна побачити його разом з дружиною. Також з парою був іспанський Виконавець Енріке Іглесіас.
"Ще одна весела пригода з суперталантливим Енріке Іглесіасом. Я дуже вдячний за участь у вашому "заключному турі". Спасибі за те, що Ви відправили мою дружину Амбер в Вегас, ми чудово провели час і змогли відсвяткувати її день народження незабутнім чином !!!",- написав Чапкіс.
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
Сотні птахів загадково загинули в один день, орнітологи в подиві: кадри дивного НП
Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в кризі у відносинах з чоловіком: "Рвемо на собі волосся, плачемо"
Вистрибнула з авто на ходу: дівчина сіла в "попутку" і сильно поплатилася, деталі
Лопес в маленькому купальнику показала, чим привернути увагу на пляжі: кадри
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Так щасливий бачити, як ти робиш такі дивовижні речі, Грег !! Поздоровляю! Ви абсолютно цього заслужили", " ви були на концерті? Привіт з Гавани", " так приголомшливо! Прекрасні речі відбуваються з красивими людьми!".
Нагадаємо, як сьогодні виглядають онуки Чапкіса, єдиний син показав нові фото з Америки
А ще Politeka повідомляла, що син Чапкіса залишив послання після того, як його батька "оживили" на паркеті "Танців з зірками"
Також Politeka писала, що підопічні сина Григорія Чапкіса викликали справжній фурор на талант-шоу