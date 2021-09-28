Дружина сина Григорія Чапкіса Грега Амбер з'явилася в компанії одруженого Енріке Іглесіаса

Як пише Politeka.net, Грег Чапкіс є сином легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який нещодавно помер. Грег живе в США, де відкрив школу танців "Чапкіс денс". У сина Чапкіса є дружина і двоє дітей. Танцюрист активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Грег опублікував в Instagram, можна побачити його разом з дружиною. Також з парою був іспанський Виконавець Енріке Іглесіас.

"Ще одна весела пригода з суперталантливим Енріке Іглесіасом. Я дуже вдячний за участь у вашому "заключному турі". Спасибі за те, що Ви відправили мою дружину Амбер в Вегас, ми чудово провели час і змогли відсвяткувати її день народження незабутнім чином !!!",- написав Чапкіс.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так щасливий бачити, як ти робиш такі дивовижні речі, Грег !! Поздоровляю! Ви абсолютно цього заслужили", " ви були на концерті? Привіт з Гавани", " так приголомшливо! Прекрасні речі відбуваються з красивими людьми!".

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