Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала суддею шоу "Україна має талант", похвалилася новим образом свого сина

Як пише Politeka.net, 9-річний Платон дуже любить експериментувати з образами, в чому Мішина йому із задоволенням допомагає. Хлопчик нерідко вибирає модні стрижки, а також фарбує волосся, незважаючи на такий юний вік. Одного разу Мішина навіть дозволила Платону пофарбувати волосся в синій колір.

"Поки я працюю, мій син змінює свій образ. Потім покажу результат", - розповіла Мішина, поки сиділа в гримерці.

Пізніше красуня показала свого сина, який цього разу не тільки змінив зачіску, але і пофарбував волосся в світлий колір.

"Отже, ми в черговий раз змінили образ. Підстриглися, зробили мелірування. Пацан задоволений", - підписала фото з Платоном горда мати.

Як відомо, актриса Ксенія Мішина виховує хлопчика одна. З батьком дитини вона розійшлася.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина придавила чоловіка до цвяхів, вирішивши перевірити його талант:"Практика для душі".

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