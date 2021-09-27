Відомий артист і співак Олег Кензов, який нещодавно загримів до лікарні та побував під наркозом, звернувся до українців

Як пише Politeka.net, Олег Кензов є відомим артистом. Він проявив себе як талановитий співак ще в другому сезоні популярного шоу "Х-Фактор", де посів друге місце.

Так, цього разу співак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно в мережі писали про те, що на останньому концерті Олег Кензов дивно поводився, і шанувальники запідозрили, що він перебував у нетверезому стані. Після цього, артист розповів про те, що він був у лікарні та лежав під наркозом.

На кадрах, які опублікував співак, він лежить вдома і звертається до шанувальників зі скаргою.

"Я не буду сторіс знімати більше. Не знаю, мені просто лінь. Жодних репостів, ніяких Сторіс. Просто можу серіал порадити по Нетфлікс - "Опівнічна Меса". Завтра прибирання запланував, потім сяду на велосипед і буду гасати поки в очах не потемніє. Як-то так. Щось я втомився", - відверто розповів Олег Кензов.

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