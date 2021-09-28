Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, показала себе в сміливому образі

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є популярною українською актрисою. Зірка активно будує свою кар'єру і веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Саліванчук здалася без одягу, прикриваючись тільки білими ромашками. Анна дивилася в камеру, вражаючи виглядом.

"Перестаньте шкодувати і звинувачувати себе.

Багато людей звинувачують себе за те, що колись повернули «не туди», що потрібно було зробити щось по-іншому-вийти заміж, змінити роботу, переїхати в іншу країну, отримати іншу освіту і т. д. ці люди думають про те, як могло б бути, якби…

Необхідно навчиться прощати собі свої помилки і перестати картати себе. Адже помилок не існує, є тільки досвід і зворотний зв'язок. Ви діяли виходячи зі свого життєвого досвіду, і вибрали найсприятливіший, на вашу думку, на той момент.

Світ багатогранний і сповнений можливостей, не існує вірного чи невірного варіанту – це просто вибір.

Будь-який вибір в даний момент-найкращий з усіх можливих варіантів", - написала Анна під фото.

"Перестаньте шкодувати і звинувачувати себе.

Багато людей звинувачують себе за те, що колись повернули «не туди», що потрібно було зробити щось по-іншому-вийти заміж, поміняти роботу, переїхати в іншу країну, отримати іншу освіту і т. д. ці люди думають про те, як могло б бути, якби…

Необхідно навчиться прощати собі свої помилки і перестати картати себе. Адже помилок не існує, є тільки досвід і зворотний зв'язок. Ви діяли виходячи зі свого життєвого досвіду, і вибрали найсприятливіший, на вашу думку, на той момент.

Світ багатогранний і сповнений можливостей, не існує вірного чи невірного варіанту – це просто вибір.

Будь-який вибір в даний момент-найкращий з усіх можливих варіантів", - написала Анна.

"Вогонь", " Анют, як же ти прекрасна!!! Просто вогонь-дівчинка!!!", "Розтяжечки висять, годувала дітей","це чудово Краса".

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