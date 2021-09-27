Солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька потрапила "під роздачу" через безглузде вбрання на шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "KAZKA", де є солісткою. Також вона стала учасницею шоу "Танці з зірками", де успішно пройшла в 5-ий ефір шоу.

Так, цього разу на сторінці шоу "Танці з зірками" опублікували нове відео. Це момент танцю Олександри Зарицької та її напарника Юрія Мєшкова, цього разу вони вийшли на паркет з румбою. На кадрах видно, що співачка в напівпрозорій сукні з чорними вставками та пишною спідницею. Варто відзначити, що партнер Олександри - Юрій є п'ятикратним чемпіоном України з бальних танців.

Шанувальники шоу не оцінили вбрання Олександри, хоч і відзначили, що виступила вона добре. Під відео зібралося безліч негативних коментарів щодо її сукні: "Костюм просто треш", "Ну таке", "Яке жахливе плаття", "Саша добре танцює сьогодні, але костюм просто жах", "Ну така собі казочка на ніч. Костюм взагалі без коментарів", "Що це за наряд, вийшла напівгола".

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