На телеканалі ТРК "Україна" із 21 серпня транслюють популярне музичне шоу "Співають всі"

Як пише Politeka.net, кожну суботу о 21:00 на телеканалі "Україна" транслюють легендарне музичне шоу "Співають всі", ведучим якого став Володимир Остапчук. Перед професійними співаками, гуртами чи аматорами, які наважилися взяти участь в шоу, стоїть нелегке завдання – змусити піднятися сотню суддів.

У п’ятому випуску на шоу розгорілася справжня драма. Цього разу на "Співають всі" прийшов 39-річний Ескен Зова, який підняв 100 суддів та став беззаперечним фіналістом. Справжня боротьба розгорілася між гуртом з Рівного "Liberty" та директоркою Злати Огнєвіч Мариною Левченко, які набрали 99 та 98 балів відповідно.

На повторному виконанні учасники набрали однакову кількість балів – 82, тому рішення довелося примайти головній судді – Наталії Могилевській.

"В останню секунду виконання пісні Мариною я дивилася на Дядю Жору і запитала: "Вона тобі подобається чи ні?" А він не натискав, хотів, щоб ансамбль пройшов далі. Але послухав мене і натиснув! І це був 82-й голос. Це дуже складно!... Я не знаю, як можна зробити вибір. Нехай це буде Марина, - вирішила Наталя Могилевська.

Однак Марина Левченко вирішила поступитися своїм місцем молодому та перспективному колективу "Liberty", за що ті їй були безмежно вдячні. Таким чином, фіналістами шоу стали Ескен Зова та гурт "Liberty".

"Це був найщиріший і щирий випуск. Спасибі ❤️", "❤️🔥Бомбезний ефір 🙏🏻🙏🏻 крутезні фіналісти👏🏻👏🏻", "Для мене група найкраща", "Марина хороша душевна людина, але талановитий хлопець і колектив заслужено у фіналі", "Аааааа як добре що Ліберті🔥🔥🔥🔥.Марині повага👏👏👏", - написали на офіційній сторінці шоу в Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно прямо на знімальному майданчику ведучий шоу Володимир Остапчук та ведучий бекстейджу Ваня Рассел отримали травми. Справа в тому, що Остапчук випадково зачепив рукою декорацію та навіть не одразу зрозумів, що порізав пальці на руці. У той же день Ваня Рассел через необережність впав зі сцени та вивихнув ногу. Обом чоловікам знадобилася допомога медиків, але, на щастя, усе обійшлося.

Окрім цього, нещодавно на шоу розгорівся гучний скандал між головною суддею Нателею Могилевською та відомим блогером Олегом Машуковським. Могилевська прийшла в ярость через те, що Машуковський, який також є суддєю шоу, опублікував в мережі непристойне фото зі з'вязаною співачкою, попри те, що вона просила цього не робити. Могилевська записала сторіс, у яких була дуже зла через такий вчинок блогера.

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