Головна героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч написала відвертий пост

Як пише Politeka.net, другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч стартував 17 вересня на телеканалі "СТБ". У своєму Instagram співачка, за прихильність якої прийшли поборотися 25 чоловіків, активно ділиться із шанувальниками своїми враженнями та розповідає про побачення, які їй влаштовують учасники.

Цього разу Огнєвіч розповіла про побачення із Андрієм Хветкевичем. Співачка та 38-річний фридайвер світового класу вирушили на романтичну фотосесію під водою. Злата поділилася кадрами, де вона у ніжному легкому платті позує під водою у басейні та розповіла про свої враження.

"Той момент, коли фантазія безмежна - для зустрічі можна вибрати океан, море, кораловий риф 🐠, затонулий корабель 🛳 або ціле місто!

Я з дитинства закохана в водну стихію і вважаю, що це класна ідея для побачення! Згодні? ✌🏽", - написала Огнєвіч.

"Гарне побачення, але за ним забув про спілкування.... 😍", " Помучив тебе, але фото вийшло вогонь)", " Як гарно❤️", " Фантастичне фото! Заворажує. 🔥🔥🔥", "Це так красиво, немає сил просто !! Андрій молодець)", " Фото шикарне 😍😍", " 🔥🔥🔥 це щось надзвичайне!!!!🔥🔥🔥", - написали шанувальники співачки.

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