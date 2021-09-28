Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова дала поради українкам
Відома артистка після відходу з шоу продовжує займатися танцями, а також активно веде свою сторінку в Instagram, пише Politeka.net.
Зараз на танцівницю підписані 319 тисяч користувачів мережі в Інстаграм.
Відомо, що Ілона Гвоздьова перебуває в щасливому шлюбі з Іваном Хомячуком. У пари двоє дітей - дочка Рія і син Домінік. Нерідко до зірки звертаються українки, і запитують поради в особистому житті.
Так, в одному зі сторіс до хореографа звернулася жінка з питанням про те, як піти від сімейного тирана.
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"Думаю, в цій ситуації без психолога не розібратися, але продовжувати жити в такій сім'ї - це точно шкода собі. Біжіть з таких відносин", - відверто відповіла артистка.
Також Ілона Гвоздьова розповіла, чи щаслива вона.
"Глобально так, але завжди є нюанси, над якими я працюю, щоб знайти спокій і стати ще щасливішою", - розповіла артистка.
Зазначимо, Ілона Гвоздьова раніше звернулася до українок, де закликала не бути "зручними жінками" на шкоду собі.
"Потрібно більше прислухатися до себе і своїх бажань", - поділилася хореограф.
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