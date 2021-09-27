Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун зробила відверте зізнання

Як передає Politeka.net, Даша Хлистун є відомою моделлю, вона стала першим ангелом Victoria Secret з України. Макс Михайлюк, головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" познайомився з майбутньою дружиною відразу після зйомок. Цього року у них народилася дочка Аріана.

Так, цього разу Даша Хлистун опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у неї з Максом Михайлюком 5 місяців тому народилася дочка Аріанна.

"5 місяців🐥 здається, що ось тільки вчора ми познайомилися, я пам'ятаю як малятко закричала, а у мене від цього пішли сльози. Я вперше так сильно плакала від щастя", - зізналася Дарина Хлистун.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Дуже красиве фото", "Вітаю Аріаночку з 5 місяцями життя в прекрасній родині!", "Вітаю❤️ Нехай малятко росте здоровеньким", "Вітаю!!!!! Щастя вам і малятку".

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