Популярна модель і внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила схудлими формами на нових фото

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Все літо вона відпочивала в різних країнах і жила в Україні, і тепер вона повернулася в Нью-Йорк, де продовжить навчання на дизайнера.

Так, цього разу Соня Євдокименко поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах модель позує на камеру в широких джинсах з високою талією, рожевому мікротопі та в'язаній кофті небесно-блакитного кольору. Свій образ внучка Ротару доповнила сірою сумкою і білими кросівками.

"Включений міський режим", - підписала фото Соня Євдокименко.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для моделі, і звернули увагу на те, що внучка Ротару ще більше схудла: "Ніжна красуня", "Красива", "Дуже ніжно", "Красуня", "Прекрасна, як завжди", "Скажіть, будь ласка, який у вас зріст і вагу?", "Ух ти", "Красотулька".

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