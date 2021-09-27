Українська актриса Ксенія Мішина, Нова суддя "Україна має талант", показала себе і розповіла про серіал
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала успішною актрисою в Україні. Популярність нової судді " Україна має талант "тільки зростала, адже Ксенія кілька років тому перемогла на шоу" Танці з зірками", а після цього була героїнею проекту"Холостячка". Але про зйомки Мішина не забуває і зараз активно зайнята одним проектом.
У Instagram Ксенія вирішила розповісти про один з проектів, в якому грала роль.
"Інформація по серіалу Клятва лікаря: 2 не планується, або планується, але я поки не в курсі", - написала Мішина.
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Також Ксенія додала свою фотографію. Актриса сиділа в автомобілі, зробивши Селфі. Більшу частину кадру зайняли волосся, адже у Мішиної вони розкішні і довгі.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.
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