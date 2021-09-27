Українська актриса Ксенія Мішина, Нова суддя "Україна має талант", показала себе і розповіла про серіал

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала успішною актрисою в Україні. Популярність нової судді " Україна має талант "тільки зростала, адже Ксенія кілька років тому перемогла на шоу" Танці з зірками", а після цього була героїнею проекту"Холостячка". Але про зйомки Мішина не забуває і зараз активно зайнята одним проектом.

У Instagram Ксенія вирішила розповісти про один з проектів, в якому грала роль.

"Інформація по серіалу Клятва лікаря: 2 не планується, або планується, але я поки не в курсі", - написала Мішина.

Також Ксенія додала свою фотографію. Актриса сиділа в автомобілі, зробивши Селфі. Більшу частину кадру зайняли волосся, адже у Мішиної вони розкішні і довгі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла про біль, який терпить щодня, як Мішина

А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Мішина раптово розговорилася про нелюбиму роботу

Також Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина придавила чоловіка, заодно перевіривши його талант



