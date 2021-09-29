У мережі показали чарівне відео з "таємною дружиною" Олега Винника Таюне

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою Олега Винника, впевненими кроками рухається до сольної кар'єри. Нещодавно співачка, яку називають "таємною дружиною" Винника, презентувала ще одну сольну композицію. Дівчина вже зібрала свою армію фанатів, які пильно стежать за її життям.

Так, нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій творчості Таюне, опублікували чарівне відео, на якому зірка вразила своєю природністю і умінням триматися на сцені. На кадрах Таїсію можна побачити у двох образах - блискучій мініспідниці і темній кофтині, і в світлій сукні. У ролику видно, що співачка виступає на сцені, тим часом на тлі звучить інша пісня.

У підписі до публікації написали: "Бути красивою серцем, найголовніше". Користувачі тут же почали коментувати відео, засинаючи Таюне компліментами.

Нагадаємо, "Таємна дружина" Олега Винника розповіла про важливу подію в житті і приймає привітання: "Від душі...".

Як повідомляла Politeka, відому блондинку переплутали з "таємницею дружиною" Олега Винника: "Такі милі".

Також Politeka писала, що "Таємна дружина" Олега Винника зважилася на важливі зміни в житті: "Вітаю вас".