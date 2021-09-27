Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова відповіла недоброзичливцям

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є популярним блогером. Вона стала популярна завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Близько року тому у них відбулося весілля, і нещодавно народився син - Лев.

Так, цього разу Даша Квіткова опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона, її чоловік Микита Добринін обіймають їхнього сина-Лева. Як відомо, більше 2 місяців тому дівчина народила сина.

"Не так тримаєш дитину. Не так одягаєш. Не тим лікуєш. Прибери кота. Ще не хрестила, а вже обличчя показуєш?! Не ной, ти не одна народжувала. Занадто щаслива, граєш. Спокійна мама-спокійна дитина. Від чого ти втомилася, спати вона хоче. Подорожувати з такою маленькою дитиною, та що ти за матір взагалі", - перерахувала образливі висловлювання на свою адресу Даша Квіткова.

"Мені регулярно приходять в дірект такі повідомлення, варто мені показати лева або щось розповісти.



Добре, що з батьками зі старту налагодили правильну комунікацію і дуже вдячні їм за те, що дають поради тільки тоді, коли ми їх про це просимо 🙏



Але в блозі зробити так само — неможливо, якщо ти транслюєш своє життя і медійна людина.

Так, це наша перша дитина і ми не ідеальні, ми і не хочемо бути такими)

Але це наша дитина, тільки ми знаємо його хотілки і особливості.

Багато мам і тат потрапляють під вплив суспільства. На жаль, як виявилося, більшість самих злих коментаторів-це щасливі мами, які готові тебе розірвати, якщо ти раптом зробиш те, що їм не сподобається.



Дуже важливо не боятися заявляти про те, що тільки ми — батьки — знаємо, як краще і що краще. Важливо відстоювати свою думку, свої кордони і не дозволяти нікому впливати на ваші рішення стосовно ваших діток", - відповіла дружина "холостяка".

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