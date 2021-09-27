Український телеведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час з Катею Осадчою та новонародженим сином у свій вихідний день
Як пише Politeka.net, Катя і Юрій одружилися кілька років тому. У пари є син Іван, а нещодавно Осадча народила другого малюка. Але Катя встигла повернутися до роботи на телебаченні. При цьому зірка не забуває про дитину, як можна побачити за останнім фото Юрія в Instagram.
На знімках можна побачити самого Горбунова, який гуляє з коляскою по вулиці. А на останньому фото Катя вже була разом з Юрієм. Пара посміхалася на фото, а дитину Осадча тримала на руках, поки Горбунов робив селфі.
"Вихідний. Гуляємо разом", - написав Юрій.
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Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красиві такі", "принадність", "Ну які ви милі"," щастя вашій родині", йде, миленько", "вогонь".
Нагадаємо, Осадча в білому костюмі блиснула фігурою після пологів поруч з Єфросиніною
А ще Politeka писала, що Горбунов засвітив кадри відпочинку Осадчої з сином у власному басейні
Також Politeka повідомляла, що Горбунов після народження сина публічно натякнув Осадчій на ще одну дитину