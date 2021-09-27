Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина розповіла, як проходить вагітність

19-річний переможець шоу разом зі своєю 23-річною нареченою перебувають в очікуванні дочки, пише Politeka.net.

У пари зав'язалися стосунки минулого року. Роман Сасанчин зробив дівчині пропозицію, а пізніше стало відомо, що Іванна вагітна.

В одному зі сторіс наречена співака розповіла, що вони планували дитину, але не думали про швидку вагітність, адже гінеколог попереджала - можуть пройти роки перш ніж відбудеться зачаття. Однак в результаті у закоханих вийшло все набагато швидше.

У своїх сторіс Instagram Іванна розповідає, як проходить вагітність. Зокрема, вчора дівчина знепритомніла, через знижений тиск, але пізніше все стало в порядку.

А в нових сторіс наречена переможця шоу "Голос країни" розповіла, що її б'є дитина.

"Лежу, відпочиваю. У мене дитина сьогодні супер-мегаактивна вона мене так копає", - розповіла красуня.

"Особливо тут. Прям, так копає, що у мене аж в очах темніє", - розповіла Іванна, показуючи місце де її б'є дитина.

Зазначимо, нещодавно Роман Сасанчин і Іванна розкрили стать майбутньої дитини - це буде дівчинка.

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