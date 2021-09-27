Скандальна суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько розповіла про хворобливий досвід

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.

Так, цього разу Анастасія Приходько поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла свій досвід, як боролася з болісним захворюванням-анорексією. Також вона поділилася симптомами, з якими зіткнулася в 18 років.

"Це дуже важка тема для мене. Сьогодні я випадково натрапила на одні фото (я поділилася ними в сторіс) і мене покотило спогадами, як я проходила через все це в 18 років. Я хочу поділитися своїми переживаннями, але, не знаю чи варто підіймати цю тему в пості?" — -- запитала шанувальників співачка.

"Всі мої улюблені смаколики мені стали огидні, і я розуміла, що не хочу їсти. Мене почало нудити та мені реально стало погано. І мені було потім якось випити води норм. Ну не хочу. І я весь час потім забувала, що я хочу їсти", — розповіла у відео Настя Приходько.

Раніше повідомлялося, Приходько зворушила кадрами з сином, розповівши про його хворобу: "Ти ще такий малюк, а вже так серйозно..."

Також, Приходько образилася на Ані Лорак, яка звинуватила Меладзе в домаганнях: "Ге було жодного натяку..."

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