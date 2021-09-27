Молода дружина відомого українського артистка Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на життя

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло, якого батьки ще не показували в просторах інтернету.

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова

Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона фотографує себе в дзеркало і прикриває обличчя телефоном. На ній легке біле напівпрозоре плаття з квітковим принтом і відкритими плечима. Вона вирішила під цим фото написати собі листа в майбутнє.

Популярні новини зараз

Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"

Погода різко зміниться, де стовпчики термометрів покажуть +22: свіжий прогноз

Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в кризі у відносинах з чоловіком: "Рвемо на собі волосся, плачемо"

Найбагатша співачка України покинула країну, звернувшись до українців: "Вгадайте..."

"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Показати ще

"Лист собі в майбутнє

Зараз я не до кінця задоволена якістю свого життя
І я старанно працюю над цим

Я вірю в себе
Знаю точно, що в моєму житті все залежить тільки від мене
І сподіваюся, прочитавши цей пост через рік відчую зовсім інші відчуття.

А ви задоволені своїм життям або хотіли б щось поміняти?" — запитала Катя Репяхова.

Раніше повідомлялося, Молода дружина Віктора Павлика після пологів готується до пластичної операції: "У мене різних розмірів..."

Також, Молода дружина Павлика несподівано згадала про колишнього, до якого їздила в інше місто: "Кинув мене в..."

Politeka розповідала, Молода дружина Павлика показала високого "красеня", з яким познайомилася на відпочинку без чоловіка: "Купа емоцій"