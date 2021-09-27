Молода дружина відомого українського артистка Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на життя
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло, якого батьки ще не показували в просторах інтернету.
Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона фотографує себе в дзеркало і прикриває обличчя телефоном. На ній легке біле напівпрозоре плаття з квітковим принтом і відкритими плечима. Вона вирішила під цим фото написати собі листа в майбутнє.
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
Погода різко зміниться, де стовпчики термометрів покажуть +22: свіжий прогноз
Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в кризі у відносинах з чоловіком: "Рвемо на собі волосся, плачемо"
Найбагатша співачка України покинула країну, звернувшись до українців: "Вгадайте..."
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
"Лист собі в майбутнє
Зараз я не до кінця задоволена якістю свого життя
І я старанно працюю над цим
Я вірю в себе
Знаю точно, що в моєму житті все залежить тільки від мене
І сподіваюся, прочитавши цей пост через рік відчую зовсім інші відчуття.
А ви задоволені своїм життям або хотіли б щось поміняти?" — запитала Катя Репяхова.
Раніше повідомлялося, Молода дружина Віктора Павлика після пологів готується до пластичної операції: "У мене різних розмірів..."
Також, Молода дружина Павлика несподівано згадала про колишнього, до якого їздила в інше місто: "Кинув мене в..."
Politeka розповідала, Молода дружина Павлика показала високого "красеня", з яким познайомилася на відпочинку без чоловіка: "Купа емоцій"