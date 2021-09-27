Молода дружина відомого українського артистка Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на життя

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло, якого батьки ще не показували в просторах інтернету.

Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона фотографує себе в дзеркало і прикриває обличчя телефоном. На ній легке біле напівпрозоре плаття з квітковим принтом і відкритими плечима. Вона вирішила під цим фото написати собі листа в майбутнє.

"Лист собі в майбутнє



Зараз я не до кінця задоволена якістю свого життя

І я старанно працюю над цим



Я вірю в себе

Знаю точно, що в моєму житті все залежить тільки від мене

І сподіваюся, прочитавши цей пост через рік відчую зовсім інші відчуття.



А ви задоволені своїм життям або хотіли б щось поміняти?" — запитала Катя Репяхова.

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