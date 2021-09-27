Телеведуча Леся Нікітюк показала, чого сильно злякалася

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною телеведучою в Україні. Зірка зараз зайнята проектами " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а також знімається в інших шоу. За Лесею стежать в Instagram мільйони українців і Нікітюк намагається не розчаровувати фанатів, постійно публікуючи там багато цікавого.

На новому відео Леся показувала підлогу, де можна побачити таргана.

"Ааааааа", - закричала Леся Нікітюк на тлі.

До цього Леся показала, як сильно здивувалася через азіатську дівчину. Вона додала соус до живих крабів, після чого вирішила їх з'їсти. Нікітюк додала своє фото, де була з широко відкритими очима від подиву.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео Лесі Нікітюк, так як в сторіс Instagram, де телеведуча їх опублікувала, подібних інструментів немає.

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