Телеведуча Леся Нікітюк показала, чого сильно злякалася
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною телеведучою в Україні. Зірка зараз зайнята проектами " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а також знімається в інших шоу. За Лесею стежать в Instagram мільйони українців і Нікітюк намагається не розчаровувати фанатів, постійно публікуючи там багато цікавого.
На новому відео Леся показувала підлогу, де можна побачити таргана.
"Ааааааа", - закричала Леся Нікітюк на тлі.
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До цього Леся показала, як сильно здивувалася через азіатську дівчину. Вона додала соус до живих крабів, після чого вирішила їх з'їсти. Нікітюк додала своє фото, де була з широко відкритими очима від подиву.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео Лесі Нікітюк, так як в сторіс Instagram, де телеведуча їх опублікувала, подібних інструментів немає.
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