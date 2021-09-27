Співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної артистки Софії Ротару, показала, як починає свій ранок

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко живе і навчається в Нью-Йорку, США. Дівчина вже почала пробувати себе в якості моделі і співачки, пішовши по стопах легендарної бабусі. Внучка Ротару також активно знімає влоги, показуючи, як проводить час з нареченим-мільйонером, а ще веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На новому знімку, яке Соня додала в сторіс Instagram, дівчина була в спортивному костюмі, сидячи в спортзалі перед дзеркалом. Євдокименко була майже в шпагаті, демонструючи свою розтяжку на фото.

"Доброго ранку", - написала над фото Соня.

На другому кадрі Євдокименко вже гуляла по вулиці. Соня одягла стильні окуляри. Внучка Ротару посміхалася, зробивши губи "бантиком".

"Щасливий понеділок", - написала Соня.

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