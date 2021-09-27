Ведучий шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорій Решетник розчулив сімейними кадрами

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим телеведучим на телеканалі СТБ. Він прославився завдяки своїй роботі в багатьох проектах, але серед них найпопулярнішими є: "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант". Варто відзначити, що у телеведучого є дружина - Христина, і троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

У нових сторіс в Instagram Христина показала, як її зірковий чоловік повертається додому після відрядження. Репост кадрів зробив і Григорій.

«Ми завжди так чекаємо нашого найкращого. Після відрядження завжди сюрпризи для мами і для дітей", - підписала кадри Христина.

Григорій Решетник приніс оригінальний букет для дружини.

Також відображено, як він цілує дитину.

Зазначимо, Христина також не залишилася без сюрпризу для чоловіка. Григорія вдома чекав смачний презент.

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