Іванна Онуфрійчук показала поетапний процес своєї підготовки до зйомок у "Танцях з зірками"

Як пише Politeka.net, ведуча, яка в новому сезоні «Танців» замінила Тіну Кароль, поділилася новим відео в своєму Instagram. У ньому Іванна вирішила показати українцям, що відбувається за лаштунками шоу.

На кадрах можна побачити, як стилісти і візажисти готують Іванну до ефіру. На самому початку ведуча сидить в гримерці в одному халаті і терпляче чекає, поки їй зроблять макіяж і укладку. Одночасно з цим вона встигають знімати себе на камеру і повторювати свій текст.

Пізніше Онуфрійчук з'являється вже в готовому образі з розкішною вечірньою сукнею. На відео також можна побачити кумедні моменти з ведучою на знімальному майданчику.

"Вечір латинського танцю був дуже спекотним. Ділитися з вами процесом створення мого чарівного образу", - підписала кадри Іванна.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Вогонь", "клас красуня", "Ваш образ прекрасний. Чарівно виглядали", "ви як завжди чудові і прекрасні", "вітаємо тебе з прекрасним четвертим ефіром. Ти як завжди на висоті", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" в халатику козирнула відпочинком в Швейцарії.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" вразила фігурою в леопардовому боді.

Також Politeka писала, що нову ведучу "Танців з зірками" підняли на сміх під час ефіру.