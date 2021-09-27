Іванна Онуфрійчук показала поетапний процес своєї підготовки до зйомок у "Танцях з зірками"
Як пише Politeka.net, ведуча, яка в новому сезоні «Танців» замінила Тіну Кароль, поділилася новим відео в своєму Instagram. У ньому Іванна вирішила показати українцям, що відбувається за лаштунками шоу.
На кадрах можна побачити, як стилісти і візажисти готують Іванну до ефіру. На самому початку ведуча сидить в гримерці в одному халаті і терпляче чекає, поки їй зроблять макіяж і укладку. Одночасно з цим вона встигають знімати себе на камеру і повторювати свій текст.
Пізніше Онуфрійчук з'являється вже в готовому образі з розкішною вечірньою сукнею. На відео також можна побачити кумедні моменти з ведучою на знімальному майданчику.
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"Вечір латинського танцю був дуже спекотним. Ділитися з вами процесом створення мого чарівного образу", - підписала кадри Іванна.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Вогонь", "клас красуня", "Ваш образ прекрасний. Чарівно виглядали", "ви як завжди чудові і прекрасні", "вітаємо тебе з прекрасним четвертим ефіром. Ти як завжди на висоті", - пишуть люди.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" в халатику козирнула відпочинком в Швейцарії.
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Також Politeka писала, що нову ведучу "Танців з зірками" підняли на сміх під час ефіру.