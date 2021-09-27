Українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", восищает своїми експерементами із зовнішністю

Як пише Politeka.net, не так давно Слава Камінська і Вікторія Смеюха розповіли про розвал групи "НеАнгели". Після цього Слава зайнялася сольною кар'єрою і випустила кілька синглів.

Також Камінська після розпаду "НеАнгелів" відзначилася експериментами із зовнішністю. Раніше співачка продемонструвала коротку стрижку і прямий чубок на голові. Також вона блищала в бузковому перуці.

А випустивши композицію» Подзвони", вона постала в образі брюнетки з короткою стрижкою.

Відзначимо, в мережі продовжують коментувати такий образ Камінської.

"Як тобі йде", "яка ж ти хороша", "вам личить новий образ", "Образ бомба!!! Є щось від ранньої Ірини Понаровської (радянська і російська джазова та естрадна співачка, кіноактриса, телеведуча, - ред.), круто", "яка ви красива", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, екс-солістку "НеАнгелів" Камінську після розлучення зняли з відомим екс-нардепом.

Як повідомляла Politeka, Камінська з " НеАнгелів "залізла під душ і розповіла про новий для себе досвід:" для першого разу..."

Також Politeka писала, що Камінська чесно розповіла про причини розпаду "НеАнгелів" і хто тепер її продюсер.