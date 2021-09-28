Співачка Оля Полякова здивувала домашніми кадрами зі своєю молодшою донькою Алісою

Так, дівчинка, якій скоро виповниться 10, робила уроки, а мама спостерігала за процесом. Відповідні кадри Полякова опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Оля обурилася почерком дочки, вважаючи той занадто дрібним.

"Я хотіла показати розмір букв і розмір почерку, яким пише Аліса... Я хочу у неї запитати: "Аліса, а вчителька, що, повинна лупою збільшувати все це?",- каже на кадрах співачка, показуючи зблизька зошит дівчинки.

Аліса при цьому зазначила, що вона "пише вже побільше" і підтвердила, що це робота вчителів розбиратися в її почерку.

"Ні, ну а що, а хто сказав, що вчитель це легка робота - ось ускладнення", - зухвало відповіла дочка Полякової.

Артистку, варто відзначити, це порядком насмішило.

Доньки Полякової, Марія та Аліса, навчаються в одній з елітних державних гімназій Києва з поглибленим вивченням французької мови. Офіційно навчання в ній безкоштовне, але дівчатка ще паралельно зайняті позашкільною освітою – музикою і вивченням інших важливих предметів.

Крім того, Маша з Алісою займаються спортом: плаванням і верховою їздою.

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