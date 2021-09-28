Цікаві кадри зі співачкою Тіною Кароль, що проливають світло на її особисте життя, з'явилися в Мережі

Як відомо 36-річна артистка не поширюється про свої любовні пригоди. Тому численним фанатам доводиться додумувати і вгадувати.

Після смерті чоловіка в 2013 році, продюсера Євгена Огіра, Кароль офіційно ні з ким не мала любовних відносин. При цьому фанати приписували їй роман то з власним PR-менеджером Павлом Орловим, з яким вона співпрацює з самого початку своєї кар'єри, то з колегою по шоу "Голос країни", молдавським співаком Даном Баланом. Тіна ніколи не підтверджувала чутки, але й категоричного "ні" теж ніколи не говорила.

Шанувальники Кароль створили цікавий відеоряд з фрагментами різних інтерв'ю артистки, доповнивши нібито діалогом з самою собою. Співачка не втрималася і репостнула у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Уявіть... діалог 2019 і 2021 року, - йдеться в підписі. - "Привіт! Ну, як ти там взагалі? - Багато змінилося речей, але я як і раніше нічий..."

Таким чином, створюється враження, що Тіна ніби натякає, що її серце досі вільне.

Нагадаємо, Кароль в шкіряному вбранні несподівано з'явилася в компанії відомого співака: "Молода кров"

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