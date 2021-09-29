Відома актриса Ксенія Мішина розповіла, чому вирішила приховувати своє розставання з Еллертом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", зізналася, чому приховує сварку з Олександром Еллертом. Про це пише видання факти.

За слова Ксенії, її не бентежить, що люди цікавляться нею, але вона хотіла б транслювати своїм глядачам і шанувальникам щось хороше. А ось ділиться проблемами, як вважає актриса, погана ідея. "Зараз така епоха, що ти можеш бути ближче до людей. Для мене це більше про спілкування з глядачем", - говорить Мішина.

Водночас вона зазначає, що намагається ділиться з шанувальниками чимось хорошим і позитивним, а складності залишати за кадром. "Мені не хочеться розповідати про якісь проблеми, складнощі. Я не бачу сенсу говорити про якісь складні речі", - підсумувала Ксенія.

Схоже, дотримуючись цього принципу, актриса вирішила не розповідати шанувальникам про проблеми в особистому житті. Як відомо, нещодавно Ксенія Мішина розлучилася зі своїм коханим Олександром Еллертом, який був її обранцем на "Холостячці". Пара приховує подробиці розриву, не коментуючи взагалі нічого. При цьому шанувальники впевнені, що вони не розлучилася, а продовжують бути разом і "розрив" – всього лише піар-хід.

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