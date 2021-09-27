Нещодавно стартував другий сезон "Холостячки" зі співачкою Златою Огневич, яка шукає свою любов
У другому випуску проект покинув байкер-інтелектуал Юрій Рудий. 43-річний киянин, колишній радіоведучий і фотограф, а нині режисер і продюсер після вильоту з шоу зізнався, навіщо насправді приходив на "Холостячку".
Так, прощання з Огневич у них було на підвищених тонах і виглядало як сварка. Насправді ж, розповів Юрій виданню Viva.ua, він просто грав свою роль. Згідно зі сценарієм, з нього хотіли зробити абьюзера, хоч в житті він є добряком.
"Я побував по іншу сторону барикад, і мені, як і більшості інших учасників, сподобалося далеко не все. Вийшов якийсь брутальний абьюзер. Що насправді нонсенс: мої друзі знають, що я добряк, і після перегляду шоу вони були в шоці. Я теж", - поділився Юрій.
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При цьому чоловік не приховує, що однією з причин його приходу на проект, стало бажання прославитися.
"Участь в одному з найбільш рейтингових телепроектів — це відмінний піар. Я розцінив це як шанс привернути увагу нових бізнес-партнерів. Не хочу робити безапеляційних заяв, але особисто я впевнений, що всі учасники і сама учасниця прийшли на шоу «Холостячка», перш за все, заради піару", - заявив Рудий, повторивши тим самим долю Макса Єжова з шоу-балету співачки Олі Полякової, який вилетів ще в першому ефірі й потім зізнався, що його окрім Злати цікавив піар.
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