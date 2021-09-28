Нещодавно дружина головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова прорекламувала дитячу воду, за що на неї повалилася хвиля негативна

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Понад рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син.

Так, на цей раз у себе в Сторіз в Instagram Квіткова відповіла на негатив, з яким зіткнулася через участь в проекті торгової марки дитячої води.

"Я, чесно кажучи, так і думала, що будуть такі коментарі, як понесеться під останнім постом. Але, що вам сказати, таке враження, що ми нашу дитину зібралися на органи продати. А не підтримали проект, пов'язаний з водичкою, зі звичайною водичкою дитячою. Що ще хочу сказати, ми нікого не агітуємо, ми нашій дитині водичку даємо, у нього проблем з животиком немає. Ми задоволені та це наш вибір! А ваш вибір інший, але не варто мені розповідати, що ми ось такі ось погані, і нам хтось щось рекомендує", - відповіла недоброзичливцям Даша Квіткова.

Нагадаємо, що нещодавно дружина Микити Добриніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові фото. На знімках - вся сім'я разом з маленьким Левом. У тексті під фото дівчина підтримала проект торгової марки дитячої води, за що на неї повалилася хвиля негативу.

"Класно мати дитину блогеру: можна вдвічі більше заробляти на дитячих товарах, харчуванні та підгузниках, а ще підіймати активність на нецікавому блозі зачіпаючи вічні теми типу давати соску або не давати 😂 як все передбачувано", "Ще раз, не зрозуміла, навіщо Вода коли дитина на ГВ?",- пишуть користувачі мережі під публікацією.

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